Volta Redonda intensifica fiscalização no comércio neste sábado

Diversos estabelecimentos foram vistoriados pela força-tarefa que verifica o cumprimento das normas de combate ao novo coronavírus

A Prefeitura de Volta Redonda vem realizando diariamente fiscalizações nos estabelecimentos comerciais para averiguar o cumprimento das normas estabelecidas para a flexibilização das atividades. No município, a tolerância é zero para aglomerações e desrespeito às medidas de combate ao coronavírus. Na manhã deste sábado, dia 16, as equipes realizaram mais uma ação de fiscalização em diversos pontos comerciais nos bairros Aterrado, Centro, Vila Santa Cecília, Vila Mury, São João, Retiro e Jardim Amália, atendendo as denúncias da população sobre irregularidades.

“Para que haja um controle sobre a pandemia é de grande importância a força-tarefa que fiscaliza diariamente diversos pontos da cidade e, principalmente, atende as denúncias que a população realiza através do 156. Para manter a flexibilização do comércio e atender aos seis eixos de monitoramento estabelecidos, precisamos de um controle rígido e tolerância zero a qualquer irregularidade”, explicou o prefeito Samuca Silva.

Na fiscalização deste sábado, 15 estabelecimentos foram averiguados no cumprimento das normas que coíbem aglomeração, reforçam o uso de máscaras e higienização, além de abertura e fechamento. Na ocasião, três desses estabelecimentos foram interditados e três autuados. As ações são integradas entre a Guarda Municipal, Secretarias de Fazenda (SMF) e Segurança Pública (Sesp), Polícia Militar, Polícia Civil e Ministério Público. A Força-tarefa atende a denúncias da população por meio do telefone 156.Secom VR com fotos Felipe Carvalho