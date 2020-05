Barreira Sanitária tem início em Valença

Já estão em funcionamento à partir deste sábado (16/05), três barreiras sanitárias implantadas pela Prefeitura de Valença. As barreiras estão instadas nos Distritos de Santa Isabel/Volta Redonda, Barão de Juparanã/Vassouras e Conservatória/Ipiabas, inicialmente no horário das 7h às 19h. Todos os pontos irão contar com 3 controladores e 1 técnico de enfermagem.

Só será permitida a entrada no município, moradores e quem trabalha, com apresentação de documentos comprobatórios. A saída, também será permitida para quem trabalha fora do município, ou algum estado de emergência desde que seja comprovado com documentos.

As fiscalizações fazem parte das medidas de prevenção ao novo coronavírus e contam com a participação das secretarias municipais, Saúde, Serviços Públicos, Guarda Municipal e Polícia Militar. Fotos e vídeo da Barreira Sanitária em Conservatória, Distrito de Valença com 8 casos confirmados.