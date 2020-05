PRF apreende pasta base de cocaína em Angra dos Reis

Droga abasteceria comunidade na Zona Norte do Rio

Um carregamento de pasta base de cocaína foi apreendido na tarde deste sábado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF na Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Angra dos Reis. Policiais rodoviários federais abordaram um veículo com um casal, durante fiscalização de rotina. Ao revistarem o automóvel, encontraram diversos tabletes do entorpecente. No total, havia aproximadamente 30 quilos de pasta base de cocaína.

Segundo os agentes a droga seria entregue em uma comunidade na Zona Norte do Rio. O motorista, de 34 anos, estava acompanhado de uma jovem, de 22 anos. A dupla faria a entrega no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, na Zona Norte.

Eles foram indiciados por tráfico de entorpecentes. A pena prevista para o crime varia de cinco a 15 anos de reclusão. O caso foi registrado na 166ª DP (Angra dos Reis).