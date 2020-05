Homem joga dinheiro pela janela de carro para fugir de perseguição

Um motorista de aplicativo de 23 anos e um passageiro de 19 anos foram presos por policiais militares do 5° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), após tentaram fuga durante uma abordagem na manhã da última sexta-feira, na Avenida Doutor Eduardo Cunha de Abreu, em Carapicuíba, na Grande São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, os agentes estavam em patrulhamento quando passou um veículo Ford Ka, de cor prata. Ao avistar a viatura, o motorista acelerou o veículo, a fim de evitar a abordagem dos agentes. Policiais militares desconfiaram do condutor do veículo e iniciaram a perseguição. O passageiro que estava no banco traseiro começou a arremessar várias notas de dinheiro pela janela do carro.

Dois policiais de uma das viaturas desceram para recolher o dinheiro. Os demais agentes continuaram a perseguição. Poucos metros à frente o veículo parou em um sinal de trânsito (semáforo) e foram abordados pelos policiais militares. abordados.

O passageiro confessou que havia jogado o dinheiro porque ficou com medo, pois estava com um tijolo de maconha na cintura. Os policiais militares encontraram com o passageiro, que confirmou ser traficante, R$750. Com o motorista nada de ilícito foi encontrado.

Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia, de Carapicuíba (SP), onde foi feito o registro com tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Foto: Polícia Militar