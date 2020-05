Um recém nascido morreu na manhã desta segunda-feira, vítima de coronavírus (Covid-19), em Volta Redonda. A informação foi divulgada na tarde desta segunda-feira, pelas redes sociais pelo prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva.

Dois casos noticiados de morte por coronavírus no município foram atribuídos para as cidades vizinhas de Pinheiral e Barra do Piraí.