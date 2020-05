Idoso morre em acidente com trator em Piraí

Um idoso, de 79 anos, identificado como Ortegal F. da Silva, morreu na manhã desta terça-feira, após o trator que ele conduzia capotar numa estrada vicinal que leva ao sítio São Sebastião, nas proximidades da RJ-145, no distrito de Santanésia, em Piraí.

O trator caiu num buraco aberto no terreno e atingiu a vítima que morreu imprensado. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou o idoso já estava sem vida. A Polícia Militar esteve no local aguardando a chegada da perícia da Polícia Civil que liberou o corpo para o IML (Instituto Médico Legal), em Barra do Piraí.