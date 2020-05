Polícia Civil prende suspeito de ligação com o tráfico de drogas em Volta Redonda

Policiais civis prenderam na tarde de segunda-feira, um homem suspeito de ter ligação com o tráfico de drogas no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda.

Com ele foi encontrado o carro Fiat Argo que tinha registro de roubo na cidade de São João de Meriti. O veículo teria sido usado para praticar um homicídio no dia 18 de abril de 2020 contra João Vitor Gessel Carvalho, na Rua Manchete, no bairro 249, no bairro Eucaliptal. A ação foi filmada por câmeras instaladas no local.

Após a prisão, o suspeito forneceu informações importantes para o desfecho do crime. A Polícia Civil solicita à população que forneça informações sobre o caso e disponibilizou as redes sociais e a Teia Invisível (197) da Polícia Civil, que garante total anonimato e segurança. O veículo está no pátio da 93ª DP para reconhecimento. Foto: Polícia Civil