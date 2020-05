Prefeitura de Barra Mansa entrega Laboratório de Ciências ao Colégio Washington Luiz

Apesar de não estar em funcionamento por conta da Covid-19, unidades escolares estão recebendo investimentos da Secretaria de Educação

Embora o país esteja passando por um momento de fragilidade, por conta da pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Barra Mansa não tem poupado esforços para reverter a situação e oferecer melhores alternativas para garantir um regresso mais inovador e qualificado. Prova disso é o desempenho da Secretaria Municipal de Educação diante desta realidade. Apesar de não estarem funcionando, as escolas estão recebendo investimentos que visam fortalecer o conhecimento dos jovens matriculados na rede pública de ensino.

Nesta terça-feira (19), o Colégio Municipal Washington Luiz, em Saudade, foi a quinta escola a receber o Laboratório de Ciências. Em uma sala com aproximadamente 45 m², os estudantes do 6º ao 9º ano terão aulas e práticas laboratoriais, com o uso de equipamentos como: lupa, vidrarias, microscópio, reagentes, destiladores, esqueletos, estufas, entre outros. Nos próximos meses, outras 15 escolas receberão o espaço de conhecimento e prática.

De acordo com o secretário de Educação de Barra Mansa, Fernando Vitorino, mesmo sem previsão para o retorno das aulas, o município não tem medido esforços para preparar as unidades para receber os alunos. “Nesse governo, sempre procuramos atender os estudantes de modo que ele se sinta confortável no ambiente escolar. Mesmo diante dessa pandemia, estamos atuando para cumprir nossos compromissos de torná-los cada vez mais preparados para o mercado de trabalho e para a vida. Infelizmente, hoje nos encontramos diante de uma triste realidade que ocasionou a suspensão das aulas, mas isso não vai fazer com que deixemos de atuar em favor dos nossos jovens”, destacou o secretário.

A diretora do Colégio Municipal Washington Luiz, Gessika Belan, também comentou sobre a conquista. “Após a entrega da reforma do colégio, recebemos uma sala que abrigaria o Laboratório de Ciências. Hoje concretizamos essa conquista. Foi entregue um sonho para nós e tenho certeza que faremos um ótimo uso assim que as aulas retornarem. Posso dizer que nós temos uma educação de qualidade que não para”, completou.

LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS: Hoje Barra Mansa conta com cinco unidades com o Laboratório de Ciências, que são elas: CEI Saturnina de Carvalho, no Centro; Escola Bartolomeu Anacleto, em Floriano; Padre Anchieta e Leonel Brizola, ambos na Vista Alegre; e o Washington Luiz, em Saudade.