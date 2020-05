Juninho Nazaré é preso no Espírito Santo

Policiais prenderam nesta quarta-feira, Elmo Silva Lopes Júnior, conhecido como Juninho Nazaré, de 33 anos, apontado como líder de uma facção criminosa no interior do Sul do Estado do Rio. Contra ele, havia cinco mandados de prisão expedido pela Justiça, de Barra Mansa.

Juninho foi preso pelos policiais civis do Espírito Santo e Barra Mansa, conduzindo um veículo Evoque, quando chegava ao Espírito Santo. Os policiais passaram a monitorar o trajeto do veículo, através das câmeras de vigilância identificando sua rota de fuga no Estado do Espírito Santo. No veículo havia grande quantidade de dinheiro. Juninho era suspeito de comandar o tráfico nos bairros Getúlio Vargas, Paraíso de Cima, Boa Vista e São Sebastião, e também de algumas comunidades de Angra dos Reis.

Ele fugiu da região, após a prisão de sua advogada na última sexta-feira. Segundo o delegado Ronaldo Aparecido, a advogada atuava como “laranja” do traficante, para lavar dinheiro do tráfico, comprando imóveis.

A advogada foi presa na última sexta-feira, no bairro Aterrado, em Volta Redonda. Ela foi levada para uma prisão feminina no Rio de Janeiro.