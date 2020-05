Melhorias do Asfalto de Volta entram em nova etapa no bairro Três Poços

Avenida Paulo Erlei de Abrantes está passando por nivelamento para receber asfalto. Via ganhou sistema de drenagem e investimento de R$ 3,5 milhões

As obras de melhorias e os serviços de manutenção e limpeza realizados pela prefeitura seguem a todo vapor em Volta Redonda. No bairro Três Poços, as equipes iniciaram o trabalho de nivelamento de trechos mais complexos da Avenida Paulo Erlei Abrantes, que recebeu obra de drenagem e terá um novo asfalto. Essa obra está recebendo investimento de R$ 3,5 milhões por meio do programa Asfalto de Volta.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), o nivelamento do solo deve ocorrer até esta quinta-feira, dia 21. A próxima etapa será a aplicação do novo asfalto, que deve ser entregue até a próxima terça-feira, dia 26. A obra de drenagem, que já foi concluída, faz parte das intervenções de recuperação do solo e asfáltica da via, permitindo uma maior durabilidade do novo asfalto.

“Conseguimos retomar a obra para beneficiar os moradores do Três Poços, que sofriam com poeira, alagamentos e outros transtornos há mais de dez anos. Além dessa importante via para Volta Redonda, estamos investindo cerca de R$ 15 milhões com o programa Asfalto de Volta em toda a cidade”, explicou o prefeito Samuca Silva.

O programa Asfalto de Volta inclui, além de operações rotineiras de asfaltamento e tapa-buracos, seis contratos de recapeamento e reconstrução de solo, em seis frentes de trabalho. Também fazem parte dos trabalhos a retirada de camada antiga de asfalto, tratamento de solo e colocação de novos pavimentos.

Manutenção e limpeza

Enquanto as obras de melhorias acontecem no Três Poços, as equipes da SMI seguem com a programação de manutenção e limpeza pela cidade. O serviço de remoção de entulho foi realizado nos bairros Santa Rita de Cássia, Belmonte, Roma e Parque das Garças.

A operação tapa-buraco foi feita em ruas do Roma II e na Rua 21, na Vila Santa Cecília. No Retiro, as equipes atuaram com caiação na Avenida Antônio de Almeida, e limpeza de córrego na Rua Laranjeiras. O trabalho da secretaria envolveu ainda a capina nos bairros Jardim Amália I e II, Nova Primavera, além de roçada no Parque das Garças.