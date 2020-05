PRF flagra na Lúcio Meira (BP) veículo com registro de roubo em Campo Grande (RJ)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou por volta das 12 horas, de terça-feira, um veículo Voyage com placa do Rio de Janeiro conduzido por um homem, de 46 anos, na Rodovia Lúcio Meira (BR-393), no distrito de Dorândia, em Barra do Piraí.

O veículo era dirigido por um homem, de 46 anos, morador da cidade de Barra Mansa. Durante fiscalização, os policiais rodoviários federais constataram que o veículo Voyage tinha sinais de adulteração.

Foi constatado que se tratava de um veículo com registro de roubo em 30 de dezembro de 2017, em Campo Grande, bairro da Zona Oeste, do Rio de Janeiro.

O condutor informou que comprou o veículo recentemente em uma concessionária de Barra de Mansa, cujo proprietário deverá ser chamado para ser ouvido e prestar esclarecimentos durante a investigação da Polícia Civil.

O veículo e condutor ileso foram encaminhados à 88ª DP Civil de Barra do Pirai para os procedimentos legais.