PRF recupera caminhonete clone em Itatiaia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na noite de terça-feira, por volta das 21h40min, uma caminhonete VW Amarok (Preta), durante Policiamento Ostensivo Dinâmico, na altura do km 320 da Dutra, sentido SP, em Itatiaia.

A PRF sinalizou para o veículo com placa de Guarapuava (PR), parasse. Neste momento o condutor da caminhonete acelerou o veículo empreendendo fuga, sendo perseguido pela viatura dos policiais rodoviários federais.

Depois de percorrer alguns quilômetros a caminhonete saiu da rodovia e acessou uma estrada de terra e só parou quando deparou com uma porteira fechada. O condutor sai rapidamente do veículo e correu em direção por uma área de mata, fugindo do cerco policial.

Os policiais levaram a caminhonete até um posto de combustíveis, à margem da rodovia, na altura do km 324, onde realizaram uma inspeção veicular minuciosa. Os agentes verificaram que o chassi apresentava sinais de adulteração, e, através de itens identificatórios, confirmaram se tratar de um veículo clone.

A caminhonete original marca/cor/modelo, de placas do Rio de Janeiro, tinha registro de roubo em 20 de janeiro de 2020, no mesmo município. No interior do veículo foram encontradas mais duas placas do município de São Bernardo do Campo (SP), também de uma caminhonete VW/AMAROK cor preta. A ocorrência foi encaminhada para a 99ª DP de Itatiaia para o registro de recuperação do veículo.