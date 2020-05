SmelTV já conta com mais de mil inscritos em Volta Redonda

Primeira live do canal acontece nesta sexta-feira, dia 22, e abordará a importância da atividade física na quarentena

A SmelTV, iniciativa criada para promover atividades físicas em casa, visando a melhoria da qualidade de vida da população mesmo na quarentena, já conta com mais de mil alunos inscritos no seu canal no YouTube. A ação é realizada pela Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), responsável por criar as aulas e elaborar o conteúdo disponibilizado na plataforma. Ao todo, 12 vídeos já estão disponíveis para quem quiser assistir e praticar.

Nesta sexta-feira, dia 22, às 10h, será realizada a primeira live do canal, com a participação do professor convidado Silvio Vilela, que abordará o tema ‘Por que fazer atividade física na quarentena?’.

“Com a necessidade do isolamento social como medida de combate ao novo coronavírus, a prefeitura suspendeu, por tempo indeterminado, todas as atividades que possam concentrar pessoas. O canal SmelTV é uma ótima opção para que os alunos possam continuar realizando suas atividades físicas, com acompanhamento profissional, sem sair de casa. Espero que mais pessoas possam estar se inscrevendo na plataforma e realizando as atividades físicas com segurança”, enfatizou o prefeito Samuca Silva.

O Smel TV proporciona vídeo aulas, onde os alunos podem acessar a hora que quiserem, além de lives tratando dos principais assuntos da atualidade através de entrevistas com profissionais renomados, aulões com música ao vivo, entre outros. Todas as aulas utilizam material alternativo, com uma rotina de duas vezes na semana, proporcional total comodidade para que o aluno possa treinar.

“Já são mais de mil inscritos no canal e estamos recebendo um retorno muito bom dos nossos alunos. A SmelTV é dividida em duas partes, em aulas gravadas e lives. Nesta sexta-feira, vamos realizar nossa primeira live, uma outra vertente do canal e nosso intuito é que elas aconteçam de 15 em 15 dias, com profissionais renomados e que falem de atualidades”, explicou a secretária de Esporte e Lazer, Patrícia Monlevad.

Para se inscrever basta acessar o link: https://www.youtube.com/results?search_query=smel+tv