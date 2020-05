Policiais militares encontraram na noite de quarta-feira, abandonado e totalmente queimado, o Chevrolet Onix (cinza) placa de Barra Mansa, no bairro Alto do Paraíso, em Resende.

O veículo pertencia a Alex Gomes Lopes, de 49 anos. Ele foi morto com requintes de crueldade e seu corpo foi encontrado no bairro Vila Real, em Porto Real. O corpo do motorista de aplicativo tinha uma marca de tiro na cabeça e com o tórax aberto a machadada.