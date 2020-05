Prefeitura de Resende realiza ação de conscientização sobre uso de máscaras

Campanha em conjunto com a Defesa Civil, Fiscalização de Postura e Guarda Municipal passa por áreas de aglomeração de pessoas

-A ação é principalmente para o uso correto da máscara, pois esse trabalho de conscientização não pode parar. Para evitar que as pessoas deixem de usar as máscaras. Como já é conhecido é primordial o isolamento social, mas numa necessidade extrema de ter que sair, a responsabilidade e obrigação é de cada um se prevenir com máscara e sempre higienizando as mãos – ressaltou Flávio Germano.