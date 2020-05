Prefeitura registra aumento nos atendimentos a denúncias ambientais em Barra Mansa

Somente neste primeiro quadrimestre de 2020 houve um crescimento de 750% nos atendimentos, se comparado ao mesmo período do ano passado

A Secretaria de Meio Ambiente de Barra Mansa, por meio da Guarda Ambiental, deu um salto de qualidade nas ações de fiscalização no município. Graças à implementação de um programa desenvolvido pela corporação foi possível elevar em 750% os atendimentos as ocorrências recebidas pelo órgão somente neste primeiro quadrimestre de 2020, se comparado ao mesmo período de 2019.

Segundo o secretário da pasta, Vinícius de Azevedo, o programa tem permitido melhorias no atendimento às denúncias, o que impacta consequentemente, na preservação da fauna e da flora. “Os cidadãos estão mais preocupados com a preservação ambiental. Com isso, as denúncias têm crescido significativamente. Neste contexto, otimizamos os serviços da Guarda Ambiental, permitindo melhorias no atendimento à população e nos serviços do próprio agente fiscal”, analisou o secretário, revelando que as denúncias formalizadas junto ao órgão chega em média a 70 ocorrências por mês.

Entre as denúncias mais recorrentes estão os maus tratos a animais, construção irregular em áreas de proteção ambiental e, especificamente neste período do ano, as queimadas.

Para formalizar qualquer tipo de denúncia ao meio ambiente ocorrida no município basta ligar para o telefone (24) 2106-3406 ou 2106-3408. A ligação deve ser efetuada de 8 às 17 horas. O serviço funciona todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados. Outra opção é se encaminhar diretamente à Secretaria de Meio Ambiente, localizada na Rua Luiz Ponce, 263, 4º andar do prédio do Centro Administrativo. A denúncia tem garantia de sigilo sobre o informante. Fotos: Paulo Dimas