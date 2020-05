Secretaria de Educação faz a entrega de kits da merenda escolar

Segundo lote vai beneficiar 180 famílias com filhos matriculados na Rede Municipal de Ensino

A Prefeitura de Quatis, através da Secretaria Municipal de Educação, finaliza nesta sexta-feira, dia 22, a entrega de mais um lote de kits de merenda escolar para alunos da Rede Municipal de Ensino. A medida faz parte de uma série de ações adotadas pela administração municipal durante a pandemia do novo coronavírus.

Desta vez, foram beneficiadas 180 famílias com alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. Este é o segundo lote a ser entregue desde o início da pandemia do Covid-19 quando foram implantadas as medidas de enfrentamento ao vírus, como a suspensão das aulas. No primeiro lote, foram contempladas 145 famílias que receberam o kit no final de abril.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Patrícia Vidal, os kits são montados com produtos alimentícios que seriam consumidos como merenda escolar no mês de maio. Ela explica que a seleção das famílias a serem beneficiadas tem por prioridade atender ao critério de situação de vulnerabilidade social que elas estejam passando nesse momento de pandemia. A análise é feita pela Rede de Apoio ao Aluno, composto por representantes das escolas, assistentes sociais e representantes do Conselho Tutelar do município.

– Gostaríamos de deixar claro que todos os alunos serão atendidos, mas de forma gradual, conforme a disponibilização dos kits – afirma a secretária.

Para mais esclarecimentos, sobre o processo de recebimento dos kits podem ser obtidos ligando para a Secretaria Municipal de Educação, através dos telefones 3353-2918, no horário de 10 às 14 horas.

Além dos kits de alimentação da merenda escolar que está no segundo lote de distribuição, a Prefeitura realizou em março, a entrega de alimentos perecíveis de hortifrutigranjeiros para 64 famílias. Esta ação foi um trabalho conjunto entre as secretarias de Educação e de Assistência Social e Direitos Humanos, onde foram usados critérios técnicos baseados em informação dos diretores das unidades escolares e também por meio do CadÚnico.

Nesta semana, a Secretaria de Assistência Social também começou a conceder o benefício do cartão Auxílio-alimentação no valor de R$ 120, para famílias carentes em situação de vulnerabilidade.

Para o prefeito Bruno de Souza (MDB) essas medidas são de extrema importância para amenizar os impactos da pandemia do Covid-19, principalmente nas famílias mais carentes.

– No caso do kit da merenda escolar, sabemos que muitos dos nossos alunos dependem do que é servido na escola para suprir de maneira adequada as suas necessidades alimentares. Infelizmente, com a suspensão das aulas eles estão sem esse benefício. Com essas ações esperamos amenizar a situação desses estudantes e suas famílias – declarou o prefeito.

Foto/Legenda: Segundo lote do kit merenda escolar vai beneficiar 180 famílias.