Semana Mundial do Brincar 2020 traz proposta diferente para tempos de pandemia

Mobilização promovida pela Aliança pela Infância, que tem sua 11ª edição de 23 a 31 de maio, destaca a importância da criatividade e da imaginação na criação de brincadeiras dentro de casa durante a quarentena do coronavírus.

A Semana Mundial do Brincar (SMB) vem com uma abordagem diferente em 2020. Chegando a sua 11ª edição, a mobilização promovida pela Aliança pela Infância acontece entre os dias 23 e 31 de maio e reforça a importância do brincar durante a pandemia do coronavírus, adequando as propostas ao momento atual e à limitação de espaços de circulação e de agrupamento durante a quarentena.

Tendo como tema “Brincar entre o céu e a terra”, a SMB chama atenção para a importância de cultivar a imaginação e estimular o devaneio da criança, para que ela possa ser e estar no mundo com criatividade e singularidade. Além disso, neste momento de isolamento social, traz propostas que funcionam mesmo em pequenos espaços, para que todos possam participar exercitando o brincar dentro da sua realidade.

A SMB é uma grande mobilização que busca sensibilizar a sociedade sobre a importância do brincar e a essência da infância. Organizações públicas e privadas, indivíduos e grupos voluntários podem participar, promovendo brincadeiras, palestras e debates, entre outras ações.

Letícia Zero, coordenadora da Secretaria Executiva da Aliança pela Infância, explica que o planejamento da SMB 2020 já estava avançado quando a pandemia do coronavírus chegou. Ainda assim, a Aliança optou por manter a sensibilização por entender a importância do brincar e do direito da criança a ter infância inclusive neste momento atípico com adaptações.

“A mobilização será diferente, não contará com eventos coletivos nem irá ocupar espaços públicos. Mas queremos manter os debates e incentivar a brincadeira com segurança e afeto em espaços domésticos”, afirma. O uso das tecnologias é um suporte importante neste momento tanto para buscar inspiração quanto para aproximar as pessoas, mas sempre orientando que o uso de telas pelas crianças seja mediado por um adulto.

Como participar

Qualquer organização ou indivíduo pode promover uma ação, desde que seja gratuita. Para figurar na lista geral da programação da Semana Mundial do Brincar, basta preencher o formulário e colocar a ideia em prática.

A SMB conta com um tema diferente a cada ano, mas sempre promovendo o brincar livre. Entre as possibilidades de atividades, estão a realização de brincadeiras, parcerias institucionais, mobilizações virtuais, palestras, webinários, debates via plataformas digitais, produção de material de sensibilização, rodas de conversa e eventos online, atuação com o poder público e com a sociedade sobre a importância do brincar, e muitas outras.

No site da Aliança pela Infância é possível baixar materiais, como o cartaz e a logomarca da SMB 2020, e também conferir materiais de apoio, como ideias de brincadeiras que podem ser feitas em casa ou com apoio da tecnologia. Ao compartilhar atividades da SMB nas mídias sociais, é importante utilizar as hashtags #semanamundialdobrincar #SMB2020 #brinqueemcasa para facilitar a identificação.

Sobre a SMB

A Semana Mundial do Brincar (SMB) é promovida pela Aliança pela Infância, com o engajamento de seus cerca de 30 núcleos espalhados pelo país, e tem o objetivo de difundir a importância do brincar. Realizada desde 2009, a mobilização é uma extensão do Dia Mundial do Brincar, celebrado em 28 de maio.

A Semana tem sensibilizado cada vez mais a agenda política e muitas cidades já a tornaram uma política pública, com a aprovação de leis municipais. Este ano, a SMB conta novamente com apoio da organização terre des hommes – Alemanha (tdh–A).

Sobre a Aliança pela Infância

Trata-se de um movimento pelo respeito à essência da criança e ao tempo da infância. A organização atua para inspirar e oferecer experiências, por meio de produção e disseminação de conhecimentos, compartilhamento de saberes e por vivências significativas que valorizem o ABCD da Infância – aprender, brincar, comer e dormir – como base de uma vida plena e cheia de encantamento. Para isso, atua em rede, com seus núcleos, com pessoas e com a sociedade civil organizada.

Na Semana Mundial do Brincar, seu papel é articular parcerias, pautar as discussões e atividades e dar estímulos conceituais e de conteúdo para que organizações, gestão pública e pessoas possam desenvolver atividades de brincar em todo o Brasil nesse período, de modo que estas se tornem também mais frequentes ao longo do ano.

Curta a página da Aliança pela Infância no Facebook e acompanhe as novidades sobre a SMB 2020: www.facebook.com/aliancapelainfancia.