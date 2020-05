Vacinação de crianças em Volta Redonda segue em dias alternados para evitar aglomerações

Nesta quinta-feira, dia 21, foram imunizadas contra H1N1 as crianças de 1 a 2 anos

Volta Redonda segue imunizando a população contra a Influenza (H1n1) e, nesta quinta-feira, dia 21, o público-alvo foram as crianças de 1 a 2 anos. Durante todo o dia, 42 Unidades Básicas de Saúde do município disponibilizaram as doses da vacina contra a gripe. Para evitar aglomeração, os atendimentos foram divididos durante a semana, de acordo com a idade das crianças.

E, nesta sexta-feira, dia 22, a vacinação será destinada as crianças de 2 a 3 anos. Já na próxima semana a vacinação será aplicada nas crianças de 3 a 4 anos, na segunda-feira, dia 25; de 4 a 5 anos, na terça-feira, dia 26; e de 5 a 5 anos e 11 meses na quarta-feira, dia 27.

O prefeito Samuca Silva destaca a importância de manter a caderneta de vacinação atualizada. ”Estamos passando por uma pandemia que ainda não tem vacina. Isso mostra a importância que tem a vacinação. Além disso, está aproximando um período onde a temperatura cai e o clima fica mais frio e, consequentemente, as crianças têm mais problemas respiratórios. Portanto, esse é o período ideal para vacinar as nossas crianças”, disse o prefeito.

As doses serão disponibilizadas nas unidades de saúde da Atenção Primária, exceto nas que são pólo de atendimento à Covid-19, que ficam nos bairros, 249, São João, Vila Mury e Volta Grande. Portanto, os moradores desses bairros deverão ser vacinados em unidades mais próximas desses pólos. A referência para o bairro 249 será a unidade do Conforto. Já os moradores do bairro da Vila Mury serão vacinados no Retiro. Os usuários da São João podem ir na unidade do bairro Belvedere e do Volta Grande será no Centro Odontológico Concentrado (COC) do Santo Agostinho. A vacinação acontece das 8 até as 17 horas.

O secretário municipal de Saúde, Alfredo Peixoto, destaca que as doses estão sendo ampliadas gradativamente para evitar aglomeração de pessoas. ”Nosso objetivo é de imunizar todo o público-alvo, mas em segurança. Por isso, estamos aumentando de forma organizada a abrangência das pessoas que precisam vacinar. Nosso objetivo é que as pessoas fiquem em casa e só saiam em caso de extrema necessidade”, explicou Alfredo.