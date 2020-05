Volta Redonda inicia plantio de flores no trecho urbano da BR-393

Ação faz parte do Programa de Arborização e Paisagismo da cidade, realizado pela Secretaria de Meio Ambiente

A Prefeitura de Volta Redonda que, através da Secretaria de Meio Ambiente (SMMA), iniciou nesta quinta-feira, dia 21, o plantio de flores no trecho urbano da BR 393, próximo a rodoviária. A ação faz parte do Programa de Arborização Urbana e Paisagismo e o intuito é que o plantio seja feito por toda a via, até o bairro Ponte Alta.

A melhoria está sendo custeada com recursos de compensação ambiental. Já as espécies plantadas na via suportam climas extremos como chuva e sol forte.

Volta Redonda é conhecida por ser muito cinza, realidade que estamos mudando com vários investimentos no Meio Ambiente da cidade, destacou o prefeito Samuca Silva.

“Queremos deixar um legado verde para o município. A construção do Jardim Botânico na Ilha São João, por exemplo, já está com as obras adiantadas, outra melhoria que está sendo realizada com recursos de multa ambiental. Além disso, temos a reforma do Zoológico Municipal e o plantio de milhares de mudas pela cidade”, informou o prefeito Samuca.

O secretário de Meio Ambiente, Maurício Ruiz, destacou que a ação visa deixar a cidade mais verde dentro do perímetro urbano. E investir no Meio Ambiente é essencial para colaborar com a melhoria da qualidade de vida da população.

“O plantio dessas flores faz parte do projeto de Arborização Urbana e Paisagismo que estamos desenvolvendo na cidade. Os plantios estão se estendendo por ruas, estradas, rodovias, praças, margens de córregos e áreas internas de escolas municipais, totalizando 30 mil mudas de árvores e quase 40 mil mudas ornamentais. Esta ação, em específico, estamos chamando de Volta Verde, que vai deixar a cidade mais verde e florida”, contou.