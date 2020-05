Associações de moradores celebram novo asfaltamento na Avenida Paulo Erlei em Volta Redonda

Avenida já ganhou também obra de drenagem, que vai permitir maior durabilidade do novo pavimento

Os presidentes das associações de moradores dos bairros Três Poços e Vila Rica elogiaram nessa sexta-feira, dia 22, os investimentos realizados pela prefeitura de Volta Redonda nos respectivos bairros. Eles estiveram com o prefeito Samuca Silva pela manhã, visitando as obras de recapeamento asfáltico, com um investimento de R$ 3,5 milhões, que está sendo realizado na Avenida Paulo Erlei de Abrantes, no bairro Três Poços, através do programa Asfalto de Volta.

O presidente do bairro Três Poços, Wilson Eli da Silva, o Cemi, lembrou que esse é mais um investimento que a administração municipal vem realizando no bairro. “Esse é um sonho de 28 anos dos moradores do bairro. Essa importante via só recebia tapa buracos, agora sim, estamos ganhando uma obra de qualidade e que vai melhorar a mobilidade urbana”, disse Cemi.

Sebastião Ambrósio dos Santos, o Dão, presidente da associação de moradores do bairro Vila Rica, destacou que a avenida já havia ganhado um sistema de drenagem e nivelamento do solo. “É uma obra que irá melhorar a qualidade de vida dos moradores. Agora não vamos mais passar pelos problemas que a gente tinha durante o período de chuvas”, comemorou Dão.

O prefeito Samuca Silva ressaltou que na Avenida Paulo Erlei de Abrantes passa diariamente oito mil pessoas. “É uma importante via, que liga Volta Redonda a Pinheiral e que vai beneficiar, além dos moradores, os alunos da faculdade que fica aqui perto. Fizemos outros investimentos nessa região, como a rede de transmissão para não ter mais desabastecimento de água”, disse o prefeito.