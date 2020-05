Câmara repassa de R$ 854 mil para prefeitura combater coronavírus em Volta Redonda Volta Redonda

A Câmara Municipal aprovou nesta quinta-feira, dia 21, o repasse de R$ 854 mil para a prefeitura de Volta Redonda investir no combate ao coronavírus. O dinheiro virá do Fundo Especial do Legislativo, criado no passado para guardar os recursos que sobram do valor do duodécimo repassado anualmente pela prefeitura para custeio da Casa. O dinheiro que será repassado foi economizado com ajuda de todos os vereadores.

O presidente da Câmara, Nilton Alves de Faria, afirmou que a transferência será feita imediatamente, pois a prefeitura já foi acionada sobre a aprovação e todos os trâmites burocráticos serão rapidamente vencidos. De acordo com Neném, já havia consenso entre os parlamentares para aprovação do projeto, que foi proposto pela Mesa Diretora na semana passada. Com isso, a aprovação no plenário ocorreu sem maiores problemas.

– A Câmara Municipal, que é uma casa plural e movida a debates, desta vez deixou todas as diferenças políticas ou ideológicas de lado. Todos se uniram pelo bem comum: a saúde da população de Volta Redonda. Com esse argumento na frente, a aprovação aconteceu sem qualquer susto – disse Neném.

O presidente da Casa voltou a ressaltar que um artigo do projeto de lei prevê que a aplicação dos R$ 854 mil deverá ser feita totalmente no combate ao vírus, de forma transparente, com ampla divulgação no site da prefeitura. “Estas condições foram definidas por todos os vereadores e mantidas durante a votação. São as únicas exigências. Que a Prefeitura tenha a sabedoria e a humildade de aplicar este recurso da melhor maneira, com o mesmo espírito público que norteou a aprovação do projeto nesta Casa”, disse Neném, que agradeceu aos companheiros pela rápida aprovação. Enviado pela assessoria do vereador Neném.