Força tarefa encaminha dono de bar a delegacia por descumprimento de restrições

Medidas visam o combate ao coronavírus em Volta Redonda

Com o foco no combate a Covid-19, o Novo Coronavírus, a força tarefa de Volta Redonda que visa o cumprimento das medidas de restrição seguem intensificado os trabalhos. Na noite desta sexta-feira, dia 22, o dono de um bar foi levado a 93° Delegacia de Polícia por descumprir determinações de acordo com os decretos municipais que visam o combate a pandemia.

O bar, localizado no bairro São Luiz, entre as ruas Guimarães Rosa e Dom Antonio Cabral,foi autuado no dia 19 de maio. O motivo foi a aglomeração de pessoas dentro do estabelecimento, além de dificultar e impedir a ação fiscal, conforme os decretos 16.082 e 16.084, além da decisão judicial 0006109-26.2020.8.19.0066.

A força tarefa envolve diversos setores da prefeitura, Polícias Militar e Civil, além do Ministério Público. E o descumprimento dos decretos, das normas sanitárias ou de funcionamento, pode acarretar em aplicação de penalidades previstas em lei, como multa, interdição do estabelecimento, cassação de alvará, fechamento do estabelecimento, embargo, apreensão de bens, entre outras sanções.

O caso agora está a cargo da 93° Delegacia de Polícia.