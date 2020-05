Força tarefa vai intensificar fiscalizações durante o final de semana em Volta Redonda

Rondas rígidas e atendimento a denúncias acontecerão na cidade para garantir o cumprimento das medidas restritivas

A prefeitura de Volta Redonda vai intensificar ainda mais as atuações da força tarefa de fiscalização na cidade durante o final de semana. Com equipes nas ruas de dia e plantões noturnos, serão feitas rondas mais rígidas e o atendimento das denúncias, garantindo o cumprimento das medidas restritivas estabelecidas pelos decretos municipais.

A força tarefa envolve diversos setores da prefeitura, Polícias Militar e Civil, além do Ministério Público. E o descumprimento dos decretos, das normas sanitárias ou de funcionamento, pode acarretar em aplicação de penalidades previstas em lei, como multa, interdição do estabelecimento, cassação de alvará, fechamento do estabelecimento, embargo, apreensão de bens, entre outras sanções.

O prefeito Samuca Silva lembrou que todo o trabalho de fiscalização está sendo realizado para garantir a segurança da população. “O comércio precisou ser fechado novamente, por conta de termos ultrapassado uma das metas de monitoramento acordadas para a flexibilização. Nesse momento, é importante que todos respeitem as regras de isolamento para podermos retomar às atividades”, falou o prefeito.

Vale lembrar que o comércio permanece fechado até a próxima quarta-feira, dia 27, e apenas alguns seguimentos estão autorizados a funcionar até essa data. São eles: supermercados, hortifrutis, drogarias, óticas, material de construção, clínicas e consultórios, laboratórios, agropecuária (venda de ração e comida de animais) e padarias. Bares, restaurantes e lanchonetes somente para delivery ou drive thru.

Para denunciar e ajudar no trabalho dos fiscais, bastar ligar para a CAU, no telefone 156, ou usar o aplicativo FiscalizaVR, que tem versões disponíveis para Android e IOS.