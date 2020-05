Homem morre e outro fica ferido durante perseguição em Itatiaia

Um homem morreu e outro foi detido por policiais militares na manhã desta sexta-feira durante uma perseguição que terminou em acidente de carro na localidade conhecida como África 2, em Penedo, Itatiaia.

As informações dão conta de que o motorista de um carro desobedeceu à ordem de parar dada por policiais militares e fugiu. Os agentes partiram em perseguição. Um tiro foi disparado por um agente no pneu do veículo.

O carro ficou desgovernado e o motorista perdeu a direção batendo contra um poste capotando em seguida. Com o impacto uma das rodas do carro foi arrancada. Um homem foi a óbito e o outro suspeito ficou ferido. A polícia apurou que um homem que já havia cumprido pena e gerenciava o tráfico de drogas no Jambeiro 2, na parte alta de Penedo, ficou ferido. Os policias chegaram até os suspeitos após informações receodas pelo disque denúncia.

Um vídeo onde aparece o criminoso portando um fuzil foi importante para abordagem aos suspeitos Foto: Redes sociais e Polícia Militar