Volta Redonda ganha lavatórios públicos para higienização das mãos

Equipamentos estão instalados em 15 pontos nos seis principais centros comerciais do município; esta é mais uma ação de combate à Covid-19

A Prefeitura de Volta Redonda instalou 15 lavatórios públicos para higienização das mãos nos principais centros comerciais do município. A iniciativa é mais uma ação do poder público municipal de prevenção ao contágio pela Covid-19, o Novo Coronavírus. A estrutura contém uma pia com água potável, sabão líquido e papel toalha.

A Vila Santa Cecília, o bairro Retiro e as avenidas Amaral Peixoto, no Centro, e Paulo de Frontin, no Aterrado, têm três lavatórios cada local; o bairro Santo Agostinho terá dois equipamentos; e o comércio da 207 vai contar com uma unidade. A instalação foi coordenada por uma equipe do Saae-VR, que indicou o local correto para a captação de água potável.

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, afirmou que a medida mostra que o poder público municipal não está medindo esforços para vencer a luta contra o novo coronavírus, protegendo a população do contágio. “O simples ato de lavar as mãos com água e sabão ainda é uma das principais medidas para evitar o contágio pela Covid-19. Por isso, em mais uma ação de combate, estamos instalando os lavatórios nos centros comerciais da cidade. Tão importante quanto ficar em casa, é manter a higiene das mãos com frequência, mesmo se estiver na rua”, falou.

Os lavatórios foram instalados durante a semana. Na Vila Santa Cecília, há um próximo à agência da Caixa Econômica Federal, outro ao lado do Clube dos Funcionários e o terceiro próximo ao Shopping 33; na Avenida Amaral Peixoto as unidades estão próximo ao mercado popular e ao banco Bradesco e em frente à Caixa Econômica. O Santo Agostinho em uma unidade na rua da Feira Livre e outro próximo ao posto da Polícia Militar.

A Avenida Paulo de Frontin tem equipamentos próximos às agências bancárias do Santander, Caixa Econômica Federal e Itaú; no bairro Retiro as unidades ficam na entrada da Vila Brasília, próxima ao posto da Guarda Municipal e na praça ao lado do Banco do Brasil. Também ganhou um lavatório o centro comercial do bairro São Lucas, Rua 207, a unidade fica em frente à casa lotérica.