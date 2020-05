Deputado Federal Antonio Furtado consegue liberação de mais R$ 2 milhões o Sul Fluminense

Verba será destinada a Volta Redonda e Itatiaia para o enfrentamento da pandemia do Covid-19

As constantes reuniões que tem acontecido entre o deputado federal Delegado Antonio Furtado, a Coordenadora de Saúde do Médio Paraíba na Comissão Externa da Câmara dos Deputados, Márcia Cury, e os prefeitos da região têm sido determinantes para orientar a solicitação de novos recursos e a destinação que será dada nas cidades do Sul Fluminense.

– Tenho buscado exaustivamente, em Brasília, verbas que possam ajudar os municípios do Sul Fluminense. Hoje podemos trazer uma boa notícia que é a destinação de mais R$2 milhões destinados a Volta Redonda e Itatiaia para ajudar na luta contra o Coronavírus. Esse dinheiro vai ser investido da melhor forma para a saúde do povo, seja em testagem, equipamentos de proteção individual ou respiradores – destacou o parlamentar.

Na última semana as visitas foram intensificadas na cidade de Volta Redonda para entender o atendimento dado no HospitaL Regional Zilda Arns, além de conversa com o prefeito Samuca Silva, o secretário de Saúde, Alfredo Peixoto e o Diretor do Hospital do Retiro, Paulo Baltazar. Na quinta-feira (21/05), a reunião aconteceu com o prefeito de Itatiaia, Eduardo Guedes.

– Essa parceria é de suma importância para a nossa cidade. O recurso de R$1 milhão será muito bem utilizado por nosso município no combate ao Covid-19. Vai ajudar no trabalho dos profissionais de saúde do nosso município que estão nessa linha de frente – agradeceu o prefeito Eduardo Guedes.

A situação da região continua sendo monitorada pela Coordenadora de Saúde do Médio Paraíba na Comissão Externa da Câmara dos Deputados. O objetivo é identificar as necessidade de cada município e propor ações de enfrentamento.

– Só ao conhecer a realidade de cada município podemos propor ações e ajudar com a indicação de recursos. É dessa forma que temos ajudado os prefeitos e as cidades da região. Precisamos de trabalhos pontuais de combate e unir forças para vencer essa pandemia – declarou Márcia Cury.

No Estado do Rio de Janeiro já foram registrados 32.589 casos de Coronavírus, 28.120 pessoas recuperadas e 3.657 óbitos. No Sul Fluminense os números também são acompanhados diariamente. Para ajudar de maneira eficaz e atender as necessidades especificas de cada cidade é que as reuniões acontecem toda semana.

– Estamos em um trabalho de constante conversa com os prefeitos da região. Todas as verbas estão sendo destinadas exclusivamente para o combate ao Coronavírus. Nosso encontros são visitas de ação, para conseguir levantar os recursos – explicou o deputado.