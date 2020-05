PRF evita invasão de terra na Lúcio Meira, em Barra do Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) foram comunicados por volta das 10 horas, deste sábado, sobre um grupo que estava tentando invadir uma faixa de terra (propriedade da União) às margens da Rodovia BR-393 (Lúcio Meira), no complexo da Califórnia, em Barra do Piraí.

A Polícia Rodoviária Federal se deslocou rapidamente para o km 280 da rodovia onde evitou a invasão do terreno. No local havia um veículo GM S10 (prata) com placa de Uberaba (MG), com diversos materiais que seriam utilizados para demarcação de terrenos e construção de barracos para a ocupação ilegal.

Um homem, de 43 anos, ao ser abordado disse que não tinha os documentos do veículo. Durante a fiscalização da caminhonete foram verificados indícios de adulteração o que levantou suspeita, sendo confirmado que se travava de outro veículo das mesmas características, porém com ocorrência de furto no dia 2 de fevereiro de 2019, no município de Seropédica (RJ).

O homem informou que havia efetuado uma troca por outro veículo e que estava pagando ainda o restante em mensalidades para outro homem, que deverá ser identificado e chamado para ser ouvido. Ele terá que prestar esclarecimentos durante a investigação da Polícia Civil. O veículo e condutor ileso foram encaminhados à 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Pirai para os devidos procedimentos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, esta é a segunda vez que invasores tentam ocupar o local.