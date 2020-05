PRF prende dois suspeitos com haxixe na Dutra, em Resende

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu no final da tarde deste sábado, por volta das 17 horas, dois homens durante Patrulhamento Ostensivo Dinâmico no km 330, da Rodovia Presidente Dutra, em Engenheiro Passos, sentido São Paulo, em Resende.

O veículo Ford kA foi parado e durante fiscalização foi verificado que o veículo era locado. Os agentes perceberam o nervosismo dos dois ocupantes, o condutor de 36 e o passageiro, de 32 anos. Foi realizada revista minuciosa no interior do veículo, sendo encontrados escondidos sob o painel do veículo, cinco tabletes de haxixe.

Diante do flagrante foi dada voz de prisão ao condutor e ao passageiro por tráfico de drogas. O motorista do veículo informou aos policiais que adquiriu a droga de uma pessoa que não soube identificar, no centro do Rio de Janeiro, pela quantia de R$ 20 mil e estariam levando para Diadema (SP), cidade natal dos presos.

A ocorrência foi encaminhada para 89ª Delegacia de Polícia, de Resende.