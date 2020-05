PRF prende homem com mandado de prisão em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu no início da tarde deste sábado, por volta das 14h30min, um homem, de 42 anos, com mandado de prisão expedido pela Justiça, no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

A prisão ocorreu durante fiscalização de rotina em frente ao posto da PRF. O veículo Hyundai/HB20, com placa de Itajaí (SC) foi abordado. Durante consulta dos dados do veículo e do condutor nos sistemas, foi constatado haver um mandado de prisão em aberto em desfavor do motorista datado em 07 de junho de 2016, com validade até 14 de maio de 2028, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, devido a não pagamento de pensão alimentícia.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem e a ocorrência encaminhada para 90ª DP de Barra Mansa para registro do cumprimento do mandado de prisão expedido pela Justiça.

Na delegacia foi verificado que o preso está devendo mais de R$ 9 mil de pensão alimentícia. O homem ficou preso.