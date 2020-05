Quadra de Falcão ganha estrutura metálica para receber cobertura

Reforma do espaço esportivo do distrito da zona rural também terá também arquibancada e rampa para acessibilidade

O serviço de montagem da estrutura metálica que sustentará a cobertura da quadra poliesportiva do distrito de Falcão, na zona rural de Quatis já está na fase final. O prefeito Bruno de Souza (MDB) visitou esta semana o andamento das obras, orçada em R$ 410 mil, investimento que está sendo aplicado com recursos próprios do município.

Simultaneamente a montagem da cobertura, os operários já estão dando forma à estrutura que comportará a arquibancada de concreto, com capacidade para 30 lugares.

Segundo o prefeito, a obra tinha uma previsão inicial de ser concluída no mês de março. Porém, devido ao atual momento de pandemia do novo coronavírus, o serviço sofreu um atraso no cronograma.

– Estamos reformando a quadra do distrito que vai proporcionar mais conforto aos moradores para a prática de esportes, recreação e lazer. Estamos dando mais um exemplo da aplicação eficiente dos recursos arrecadados sendo revertido para a melhoria das condições de vida da população – afirmou Bruno.

A obra de reforma da quadra poliesportiva de Falcão prevê, além da cobertura metálica e da arquibancada com blocos de concreto, a instalação de equipamentos para jogos de futsal, handebol, vôlei e basquete, incluindo traves metálicas e tabelas; demarcação do pisto por meio dos serviços de pintura; instalação do novo sistema de iluminação; e a colocação do novo alambrado.

O projeto oferecerá ainda uma rampa de acessibilidade no acesso à arquibancada, que ficará numa das extremidades da quadra.