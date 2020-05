Dinho recebe a denúncia e analisa processo por quebra de decoro praticada por Paulinho do Raio X

A Comissão Processante (CP) da Câmara de Vereadores de Volta Redonda recebeu na última quinta-feira (21) do presidente da Casa Legislativa, vereador Nilton Alves de Farias, “o Neném”, o processo que analisa possível quebra de decoro do vereador afastado Paulinho do Raio X.

O presidente da Comissão, vereador Sidney Dinho (Patriota), informou que todo o processo se dará com base no Decreto Lei n° 201/67 e que, após certificar o recebimento dos autos, já determinou que fosse providenciada cópia de inteiro teor da denúncia para notificar o vereador Paulinho do RX nos próximos cinco dias. Dinho fez uma explanação sobre o andamento dos trabalhos.

– Assim que o vereador (afastado) Paulinho for notificado, terá dez dias para apresentar sua defesa prévia por escrito. Após a apresentação de sua defesa, nos reuniremos para analisar a documentação e deliberar sobre os próximos passos da comissão – detalhou o vereador e presidente da CP, Dinho.

Além do presidente da CP, Sidney Dinho (Patriota), fazem parte da Comissão, como relator, o Pastor Washington Uchoa (Republicanos) e como membro, Rosana Bergone (PRTB).