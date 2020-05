Centro de Atendimento ao Idoso retornará suas consultas nesta terça-feira

Local seguirá todas as recomendações, respeitando as normas de combate e orientando sobre novo coronavírus

A partir desta terça-feira (26), o Centro de Atendimento ao Idoso de Barra Mansa retornará as suas atividades em consultas da área da saúde para aqueles que precisam do serviço. O local cumprirá as práticas e protocolos de higiene das pessoas, do ambiente e dos próprios pacientes, e terá a diminuição do número de consultas com horário diversificado. Só será permitida a entrada com máscara de proteção e com utilização de álcool gel, disponibilizados na entrada do local pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM).

Segundo o coordenador do Centro do Idoso, Eduardo Pimentel, a ação foi definida para cuidar da saúde dos pacientes que dependem destes serviços. “Vamos voltar a realizar as consultas médicas aos idosos que precisam deste atendimento. Visando evitar a ida destas pessoas que pertencem ao grupo de risco aos hospitais, por motivos que não sejam a Covid-19” concluiu o coordenador.

O local dispõe de serviços como: clínica geral, ginecologista, urologista, geriatra, neurologista, dermatologista, psicólogos, nutricionista, fonoaudióloga, cardiologista, além de atendimento virtual. Todos os serviços são gratuitos.

O Centro de Atendimento ao Idoso fica localizado na Rua Abdo Felipe, nº 22, Ano Bom. Para maiores informações e agendamentos de consultas, entrar em contato pelo telefone (24)3328-6516. O horário de funcionamento permanece o mesmo: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.