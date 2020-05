Samuca estuda proposta mais flexível para a reabertura do comércio

Samuca vai apresentar ao MPRJ proposta mais flexível para a reabertura do comércio

Durante uma coletiva à imprensa na manhã desta quinta-feira, no auditório do Palácio 17 de Julho (sede da prefeitura) o prefeito Samuca Silva disse que está estudando uma proposta mais flexível para a reabertura do comércio em geral. O chefe do executivo vai levar a proposta para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

Samuca disse que o governo não tem medido esforços para a retomada das atividades no município. Segundo o prefeito, o trabalho do governo municipal tem obtido bons resultados contra o coronavírus.

A reabertura do comércio, fechado na semana passada por atingir mais de 5% de casos estipulado pela Justiça, deve voltar a funcionar na quinta-feira.

O prefeito disse que as contaminações diárias caíram e que o vírus está controlado no município. A previsão é da abertura de academias, igrejas, clubes e templos religiosos no dia 10 de junho, todos com restrição.

As escolas particulares devem abrir parcialmente no dia 30 de junho. As aulas presenciais na rede municipal de ensino só ocorrerão no próximo ano.

Sobre o Parque Aquático e Programa para idosos, ainda não tem uma data definida.