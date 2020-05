Audiência de conciliação pode abrir novamente o comércio em Barra Mansa

Na próxima sexta-feira (29), às 10 horas, o prefeito Rodrigo Drable participa da audiência especial de conciliação com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Agendada pela juíza da 1ª Vara Cível do município, Anna Carolinne Licasalio da Costa, a audiência tem o objetivo de buscar um novo acordo entre as duas partes relacionadas às medidas de contenção do novo coronavírus e a reabertura do comércio na cidade. O comércio de Barra Mansa emprega em média 27 mil trabalhadores. É considerado o setor de maior fomento a economia no município.

VOLTA ÀS AULAS – O retorno das atividades escolares, de acordo com Drable, somente será feito mediante um cenário seguro. “Acredito que até agosto a gente possa promover a volta às aulas. Se assim for, não teremos perdido o ano letivo e faremos a reposição das aulas. Mas, por enquanto, essa indicação é apenas uma projeção. Não vamos colocar nossas crianças em risco. Com relação à implantação do Ensino à Distância, a realidade de 14 mil dos 19 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino não permite que a Secretaria de Educação adote este método de ensino”.

O prefeito disse estar recebendo muitos questionamentos de pais de alunos das escolas particulares. Ele orientou para que busquem uma negociação, pautada no equilíbrio e bom senso.