Coronavírus: Prefeitura de Barra Mansa amplia número de leitos de UTI e enfermaria na Santa Casa

No prazo de uma semana, total de leitos disponibilizados na rede municipal de saúde será de 29 leitos de UTIs e 52 leitos clínicos

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, atualizou no início da tarde desta terça-feira (26), os dados do novo coronavírus no município. Na oportunidade, também anunciou a nova estruturação da Santa Casa, medida que permitirá em no máximo sete dias, ampliar os números de leitos para tratamento da Covid-19, em 12 leitos de UTIs e 30 de enfermaria, além da criação de uma enfermaria pediátrica com quatro leitos específicos e isolados dos demais. A partir da estruturação, a rede municipal de saúde passa a ofertar o total de 29 leitos de UTIs e 52 leitos clínicos.

Já de imediato, a oferta de leitos de UTIs na Santa Casa passa de quatro para dez e na enfermaria, de 11 para 14. O município conta ainda com leitos distribuídos da seguinte maneira: na UPA Centro são quatro leitos de UTIs (salas vermelhas), três leitos pediátricos e um na área de isolamento; a enfermaria dispõe de dez leitos. No Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19, na Região Leste, são quatro leitos de UTIs e dois na área de isolamento; leitos na enfermaria totalizam 11. O Hospital da Mulher, no Ano Bom, conta com um leito de UTI, dois leitos na área de isolamento e um leito clínico.

Segundo o prefeito, o número de pessoas hospitalizadas em função do novo coronavírus até a noite desta segunda-feira (25) era de três pacientes positivos na Santa Casa, sendo um na UTI e dois na enfermaria; os casos suspeitos chegam a oito internações, com um paciente na UTI e sete em leitos clínicos. No Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19 há um paciente positivo em leito clínico e cinco suspeitos também em leitos de enfermaria. No Hospital Regional há dois pacientes positivos de Barra Mansa, um na UTI e um na enfermaria e outras duas pessoas com suspeita da doença, uma em leito de UTI e uma em leito clínico. “Não há registros de internações provocadas pelo vírus no Hospital de Mulher e na UPA Centro. Tomamos a iniciativa de separar o ambiente para internações de pacientes positivos e aqueles com suspeitas da doença, a fim de evitar a transmissão do vírus, embora em momento algum, Barra Mansa tenha alcançado um número de contaminação que apontasse que teríamos que paralisar as atividades. Hoje, estamos atuando com 11% da ocupação dos leitos de UTI e 42% dos leitos clínicos”, detalhou Rodrigo Drable.

Dos 38 respiradores mecânicos disponibilizados a oferta é de 100%. A Secretaria de Saúde já realizou 531 exames, entre testes rápidos e swab; 167 foram positivos, 384 descartados e 34 continuam sendo investigados. Existem nove óbitos confirmados e outros quatro suspeitos. O número de pacientes curados chega a 93.