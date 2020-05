Identificado homem assassinado no bairro Retiro, em Volta Redonda

Foi identificado como sendo Paulo César Dinelle Maia, de 54 anos, o homem que foi assassinado na manhã desta terça-feira, na Rua Reverendo Israel Vieira Ferreira, próximo ao Hospital Municipal do Retiro, em Volta Redonda.

A vítima era conhecida como Paulo Siri e usava uma tornozeleira eletrônica. O criminoso, com uma touca ninja, usando uma camisa e calça preta, aproveitou que Paulo Siri tinha saído da casa do sogro, onde estava morando, para ir até o carro que estava estacionado em frente à residência quando foi atingido por pelo menos cinco tiros.

Depois do crime, o homem saiu a pé em direção a uma rua de acesso à Fundação Beatriz Gama. Ele foi um dos alvos da Operação Cocite, realizada em dezembro de 2014 pela PF, mas, naquela ocasião – em que foram presas 17 pessoas, entre elas oito policiais civis – os agentes não o encontraram. Siri foi preso em novembro de 2015 pela Polícia Federal.

Paulo Siri tinha sido preso pela Polícia Federal na Operação Cocite, em 2015 no bairro Moinho de Vento, após escutas telefônicas da Polícia Federal. Siri estava montando uma loja no Centro, de Barra Mansa. A Polícia Militar aguardou a chegada da Polícia Civil que esteve no local e liberou o corpo que foi removido para o IML (Instituto Médico Leal), em Três Poços, em Volta Redonda.