O jovem, Guilherme Mateus Simões da Cruz, o “Parangolé”, foi atingido com vários tiros no início da tarde desta terça-feira, na Rua Maria Cecília, atrás da antiga garagem da Viação Sul Fluminense, no bairro Retiro, em Volta Redonda.

A vítima chegou a ser socorrida por populares e levada para o Hospital Municipal Munir Rafull, mas não resistiu aos ferimentos.