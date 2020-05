Polícia Federal deflagra “Operação Placebo” no Rio de Janeiro

Com autorização do Supremo Tribunal Federal (STJ) Policiais federais estão realizando uma operação na manhã desta terça-feira denominada “Placebo”, no Palácio das Laranjeiras, residência oficial do governador Wilson Witzel. Quinze equipes da PF participam da ação.

A finalidade da operação é apuração de indício de desvios de recursos públicos, na compra de equipamentos destinados aos hospitais de campanha, no Rio de Janeiro.

A equipe da Polícia Federal chegou de Brasília por volta das 5h30min. Agentes também estão na Avenida Ataulfo onde Paiva, no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro e na Rua Professor Valadares, no Grajaú, na Zona Norte, bairro onde morava o governador antes de assumir o mandato.

São 12 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e São Paulo.