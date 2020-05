Prefeitura de Volta Redonda distribui máscaras e faz campanha educativa na Beira Rio

Ação faz parte do programa Cidade Solidária, lançado pelo prefeito Samuca Silva

Equipes da Prefeitura de Volta Redonda estão distribuindo máscaras de pano para a população na Avenida Beira Rio, pelo programa ‘Cidade Solidária’. A ação teve início na última sexta-feira, dia 22, e está sendo realizada em dois turnos: de manhã, das 7h30 às 10h, e à tarde das 16h30 às 18h30, em parceria entre a Secretaria de Esporte e Lazer, Guarda Municipal, Coordenadoria Municipal de Prevenção às Drogas (CMPD), CIOSP e Secretaria Municipal de Fazenda (SMF).

Durante a distribuição das máscaras, os professores da Smel estão orientando aqueles que passam pela Avenida Beira Rio quanto ao decreto que proíbe aglomeração no local. A equipe explica que o retorno da população é positivo e que já foi constatada diminuição significativa no número de pessoas que transitam no local, indo ou voltando para o trabalho e, principalmente, para praticar atividades físicas.

A secretária de Esporte e Lazer, Patrícia Monvelad, ressalta que Volta Redonda é referência no combate ao novo coronavírus e a ação faz parte da estratégia da administração municipal para conter o avanço da pandemia. “Estamos no período de maior risco de contaminação, portanto a prevenção é a melhor maneira de minimizar o contágio da Covid-19. De forma incansável, a Prefeitura de Volta Redonda está fazendo a sua parte, com ações planejadas, técnicas e integradas”, disse a secretária.

O prefeito Samuca Silva faz um apelo para que a população contribua com as medidas. ”Estamos criando estratégias técnicas para conter o avanço da Covid-19 em Volta Redonda, mas essas estratégias precisam ser acampadas pela população. Afinal, elas são pensadas para proteger todos os munícipes. Precisamos da compreensão e participação de todos nesse momento”, disse o prefeito.

Cidade Solidária – Uma equipe do programa Cidade Solidária, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), também distribuiu máscaras nesta terça-feira (26). Eles percorreram, durante o dia todo, o bairro Três Poços, onde entregaram 600 acessórios de segurança individual.