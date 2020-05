Após perseguição suspeitos são detidos em Volta Redonda

Três suspeitos de roubos a transeuntes, em Barra Mansa e Volta Redonda foram presos após perseguição que terminou em colisão contra uma loteria localizada na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Voldac, em Volta Redonda.

Os policiais militares sinalizaram para o veículo Corsa parar, mas o motorista não respeitou e fugiu do cerco policial. Os agentes perseguiram e conseguiram deter após a colisão. Foram detidos os três suspeitos, de 19, 20, e 22 anos.

Segundo o delegado de Volta Redonda, Wellington Vieira, os três são suspeitos de roubos a transeuntes em Barra Mansa e Volta Redonda. Com eles foram apreendidos um revólver calibre 38, uma munição do mesmo calibre, uma maleta com parafusadeira, dois celulares (um deles roubado), e R$ 56,00. Os três foram levados para a 93ª DP.