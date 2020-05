Homem é preso com espingarda após perseguição em Quatis

Um homem, de 48 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso por policiais militares, na noite de terça-feira, na estrada que liga Quatis ao distrito de Falcão (RJ-159), em Quatis. Segundo os agentes, uma denúncia anônima informava sobre dois homens dentro de um carro portando uma espingarda. Policiais fizeram um cerco e o suspeito furou o bloqueio e fugiu. Os policiais perseguiram o veículo. O jovem que estava no banco do carona, mostrou aos policiais que teria uma arma no veículo.

Os agentes dispararam contra o veículo que atingiu a porta dianteira. O homem jogou a espingarda pela porta, mas policiais continuaram a perseguição. O veículo foi parado poucos metros depois. Após serem abordados, foram encontrados sete munições intactas e uma deflagrada dentro do veículo, além da arma. A dupla foi levada à delegacia de Porto Real, onde foi feito a ocorrência. O homem que estava ao volante ficou preso. O carona foi ouvido e liberado. A arma ficou apreendida.