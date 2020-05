Mais de 800 caminhoneiros são vacinados contra gripe no Estado do Rio

As ações, que contaram com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram promovidas pelas secretarias municipais de Saúde do Rio de Janeiro e de Rio Bonito (RJ). Mais de 800 caminhoneiros foram vacinados, em uma ação que aconteceu nos dias 21 e 26 de maio, em frente à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, na Rodovia Presidente Dutra, e no posto da instituição em Rio Bonito, na BR-101.

Nos dois pontos dessas rodovias, os policiais rodoviários federais estiveram presentes cuidando de toda a segurança das atividades.

Na Dutra, a campanha foi promovida pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS), que contou com o apoio da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). E na BR-101, a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Bonito que organizou a ação com o apoio da concessionária Arteris Fluminense.

O objetivo foi apoiar a categoria, que foi incluída no grupo prioritário de vacinação por atuarem em atividades essenciais para o abastecimento do país durante a pandemia do novo coronavírus. No total, foram aplicadas 815 vacinas contra o vírus H1N1. Redação: D. Castelo