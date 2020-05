Policiais militares apreendem revólver e drogas em Barra Mansa

A Polícia Militar apreendeu na terça-feira, depois de uma denúncia anônima, três suspeitos com arma e drogas, na Rua Gabriel Gonçalves de Brito, no bairro Siderlândia em Barra Mansa.

Os agentes foram até o local e viram quando os três suspeitos tentaram fugir, mas foram detidos. Durante fiscalização os policiais encontraram com um adolescente, de 16 anos, um sacolé de cocaína e uma trouxinha de maconha.

Com outro adolescente, de 17 anos, os policiais encontraram dois sacolés cocaína e R$ 90. O adolescente, de 16 anos, levou os agentes até a residência dele onde foram apreendidos cinco sacolés de cocaína e um revólver calibre 38 com cinco munições intactas.

Com a irmã deste menor, de 19 anos, os agentes foram informados que ela guardava o dinheiro proveniente do tráfico. Os apreenderam também com mesma R$122 e quatro sacolés de cocaína.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia de Barra Mansa. Os menores foram autuados por fato análogo. A jovem ficou presa por tráfico de drogas.