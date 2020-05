Mais de 330 mil veículos são abordados por Cinturão de Segurança em Volta Redonda

Objetivo do controle nos acessos ao município é reduzir a circulação do novo coronavírus na cidade

O Cinturão de Segurança criado nos acessos a Volta Redonda, com o objetivo de reduzir a circulação do novo coronavírus na cidade, já realizou mais de 330 mil abordagens a veículos. De acordo com a Guarda Municipal (GMVR), os números são contabilizados desde o dia 20 de março e reforçam a atuação da administração municipal no combate à pandemia de Covid-19.

Desde o início do fechamento de vias, mais de nove mil veículos precisaram retornar durante as abordagens. Esse bloqueio nas entradas do município é determinado pelo Decreto Municipal 16.147, que proíbe o acesso de carros, motos, táxis e transporte por aplicativo vindos de outros municípios. Motoristas que comprovarem residência em Volta Redonda podem acessar a cidade normalmente.

“Estamos abrindo novos leitos, distribuindo máscaras, orientando a população, e o bloqueio faz parte dessas ações que visam proteger os cidadãos de nossa cidade. Temos que reduzir ao máximo a circulação do vírus e garantir o atendimento em nossa rede de saúde”, explicou o prefeito Samuca Silva.

Agentes da Saúde também participam das abordagens, orientando os motoristas e medindo a temperatura dos ocupantes dos veículos. O cinturão conta ainda com barreiras físicas (manilhas) em alguns pontos.

Os bloqueios estão distribuídos por quatro regiões do município. No bairro São Luís, o fechamento ocorre no acesso à Avenida Francisco Crisóstomos Tôrres, pela rua lateral ao posto BR-393. O mesmo acontece no acesso ao Túnel 20 e à rua Rio Araguaia, no bairro Água Limpa, para quem chega da Rodovia do Contorno e de Pinheiral.

Na Rodovia BR-393, o bloqueio é realizado tanto para os motoristas que vêm do bairro Santo Agostinho e desejam acessar a Avenida Radial Leste, quanto para quem segue no sentido oposto (Jardim Amália-Santo Agostinho), com fechamento de via no retorno.

Os motoristas que seguem no trajeto Barra do Piraí-Volta Redonda pela BR-393 encontram dois pontos de bloqueio: um no primeiro acesso à Rua Arlindo Soares (próximo à Rodovia do Contorno) e outro no último acesso à mesma via, pela Estrada Lateral.