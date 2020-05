Vereador Thiago Valério comemora vinda de verba de R$ 200 mil para Barra Mansa

Já foi liberado para os cofres públicos de Barra Mansa uma emenda impositiva no valor de R$ 200 mil, de autoria do deputado federal Marcelo Calero (Cidadania). O pedido partiu do vereador Thiago Valério, do mesmo partido, durante encontro no mês de março com o parlamentar que visitava a região. A emenda é voltada para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. Ela foi destinada para o Fundo Municipal de Saúde de Barra Mansa.

“Gostaria de agradecer ao deputado Marcelo Calero pela destinação da emenda para o município. Ele é um importante e atuante deputado do Cidadania e comprova isso no combate constante à corrupção. Entendo que não cabe ao vereador se limitar a função apenas de fiscalizar e legislar, podemos também buscar recursos para ajudar nossa cidade neste momento tão difícil”, disse.

Outra ação de Thiago Valério no combate ao coronavírus foi um projeto de lei para criação do Fundo Especial de Combate ao Enfrentamento das Consequências Socioeconômicas da Pandemia de Covid-19. A medida já foi aprovada pelo Legislativo e espera sanção do Poder Público para ser colocada em prática. Segundo o vereador, o objetivo é que o fundo faça a captação de recursos para ajudar na reestruturação do comércio. “Teremos assim a possibilidade de obter recursos nas suas variadas formas para ajudar no custeio e manutenção do cenário socioeconômico. Com o fundo será criado ainda um conselho que ficará responsável pela gestão. O objetivo é dar mais transparência aos gastos”, disse o parlamentar.

Os recursos poderão vir através de devolução de sobra de caixa da câmara municipal, alienação de outros bens da administração direta, além da remuneração de depósitos bancários dos recursos ordinários do Poder Executivo, doações, auxílio, subvenções e outras contribuições de pessoas físicas ou jurídicas, bem como de entidades ou organizações públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, ou ainda, transferência de recursos provenientes do orçamento municipal.