Volta Redonda intensifica fiscalização na retomada das atividades econômicas

Durante todo o dia, fiscais percorreram diversos pontos comerciais da cidade para verificar o cumprimento das normas de combate à Covid-19

A cidade de Volta Redonda reabriu nesta quinta-feira, dia 28, as atividades econômicas e, para esta retomada, a Prefeitura intensificou as fiscalizações em diversos pontos comerciais. A força-tarefa tem como foco verificar o cumprimento dos horários estipulados de abertura e fechamento dos estabelecimentos e as medidas de distanciamento que devem ser adotadas dentro das lojas, a fim de evitar aglomerações. Todas as vistorias estão sendo realizadas para cumprir as medidas de segurança e combate a Covid-19.

As ações de flexibilização foram estipuladas pelo prefeito Samuca Silva em acordo com o Ministério Público, através de seis eixos de monitoramento condicionantes para a reabertura das atividade econômicas. Com a flexibilização, a prefeitura irá intensificar ainda mais as fiscalizações.

“A nossa força-tarefa realiza diariamente ações de fiscalização às atividades econômicas de Volta Redonda. E, com a reabertura, vamos ter tolerância zero com os descumprimento das medidas de prevenção e combate ao coronavírus. Na última semana, tivemos que suspender por sete dias as atividades, após o número de casos suspeitos crescer mais que 5% por dois dias seguidos. E a fiscalização é essencial para que os eixos de monitoramento sejam mantidos”, destacou o prefeito.

A força tarefa é composta pelas Secretarias de Fazenda (SMF), Meio Ambiente (SMMA) e Infraestrutura (SMI), além da Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, Secretaria Especial de Segurança Pública, Polícias Militar e Civil e Ministério Público.

Os seis eixos de monitoramento condicionantes para a reabertura do comércio são: o número de casos suspeitos não aumentar em 5% por dois dias seguidos; a ocupação de leitos no CTI não ultrapassar 50%; a ocupação de leitos no Hospital de Campanha não ultrapassar 60%; além de manter o grupo de risco em isolamento social; uso de máscara obrigatório nas ruas; e a proibição de qualquer tipo de aglomeração.

“Conseguimos na Justiça o direito de ter o retorno das atividades com regras claras de monitoramento do avanço do vírus e da capacidade de atendimento em Volta Redonda. Todos nós precisamos fazer nossa parte no combate ao coronavírus. Peço que o grupo de risco fique em casa e que as pessoas só saiam em caso de necessidade. Estamos cuidando de vocês e a reabertura das atividades está sendo feita com muita cautela, estratégia e prevenção”, explicou o prefeito Samuca Silva.