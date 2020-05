Um acidente ocorrido no final da tarde desta sexta-feira, deixou a condutora de um veículo Renault, de 31 anos, com ferimentos no km 263, da Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades do Moinho de Vento, em Barra Mansa.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e constatou que o veículo bateu contra a mureta e capotou. A condutora teve ferimentos e foi socorrida e levada para o Hospital da Unimed, em Volta Redonda.