Centro Municipal de Reabilitação e Hidroterapia recebe reforço de equipamentos em Resende  

Novas aquisições seguem tendência de melhorias que acontecem desde 2018

Usuários dos serviços prestados pela Prefeitura de Resende, através do Centro Municipal de Reabilitação e Hidroterapia, acabaram de receber o reforço de mais equipamentos de grande importância no dia a dia. Quatro cadeiras de rodas foram adquiridas pela gestão municipal e já estão auxiliando na locomoção dos pacientes, que contam com este recurso como auxílio para a recuperação.

O serviço, que tem a missão de oferecer atendimento especializado na reabilitação dos pacientes com as mais diversas patologias, oferece tratamento em diversas áreas, tais como: Fisioterapia Traumato-ortopédica, Fisioterapia Neurológica, Fisioterapia Pediátrica, Fisioterapia Pélvica, Fisioterapia Respiratória, Drenagem Linfática, Acupuntura, Hidroterapia, Fonoaudiologia e Psicologia.

Devido às dificuldades de locomoção, as cadeiras atuam no transporte dos pacientes na presença de profissionais, desde a chegada até o término das sessões. Para a diretora de fisioterapia do município, Caroline Afonso Camoleze, a chegada de novas cadeiras é mais um reforço que faz toda a diferença para a dinâmica dos tratamentos.

– É sempre muito importante a chegada de novos equipamentos e temos visto esse reforço nos últimos anos. Tivemos desde reforma até a aquisição de outros equipamentos mais sofisticados que deram nova vida ao Centro. O resultado do esforço e o mais gratificante é ver como tudo isso impacta na recuperação dos pacientes, que alcançam melhorias significativas através dos tratamentos – destacou a diretora.

O Centro Municipal de Reabilitação e Hidroterapia fica na Avenida Marcílio Dias, no bairro Jardim Jalisco, ao lado do Hospital Municipal de Emergência Sergio Henrique Gregori. O atendimento conta com equipe multiprofissional composta por fisioterapeutas, fonoaudiólogo, psicólogo e médico para realizar o atendimento levando em consideração as necessidades globais dos pacientes.

Melhorias na atual gestão

Desde 2017, a Prefeitura de Resende vem contemplando o Centro Municipal de Reabilitação e Hidroterapia com diversas melhorias. Logo em 2017, entre outras melhorias, o centro conseguiu os aguardados aparelhos para aulas de pilates. Em 2018 a gestão fez a aquisição de novos materiais como: colchonetes, rolos, halteres, caneleiras, cama elástica, aparelho de ultrassom, aparelho de eletroestimulação como TENS/FES e aparelho de biofeedback para a área de Fisioterapia Pélvica.

Já em 2019, o Centro passou por uma reforma que melhorou muito a estrutura física. Houve retirada de infiltrações e mofo, adequação de parte hidráulica e elétrica, melhoria da acessibilidade, pintura geral (parede, portas e janelas), troca de piso da recepção e recuperação de todo telhado. Neste mesmo ano de 2019, o centro realizou o total de 21.186 atendimentos neste ano.