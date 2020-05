Comércio volta a funcionar nesta sexta-feira em Barra Mansa

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, anunciou a reabertura do comércio nesta sexta-feira, a partir das 14 horas. Uma audiência de conciliação, na manhã de hoje (29) na 1ª Vara Cível de Barra Mansa com a juíza Anna Corolline Licasalio da Costa, com a participação de membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), empresários, diretoria da CDL (Câmara de Diretores Lojistas) e Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista), selou o acordo.

O prefeito anunciou liberação do comércio e pede para as pessoas que não fiquem aglomeradas. “Acabamos de acordar com o Ministério Publico. O comércio volta a funcionar hoje a partir das 14 horas. Lojas de galerias, Shopping Figoreli e Shop House. Faremos uma live logo mais para trazer mais informações e detalhes”, finalizou o prefeito.

Drable, disse que vai fazer nova investida para tentar liberar as igrejas, academias e feira livres, três atividades já na segunda-feira, dia 1 de junho.